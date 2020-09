Marjorie de Sousa lanza indirecta para Julián Gil

Ciudad de México.- Marjorie de Sousa confesó estar abierta al amor, y luego de varios años de permanecer soltera tras su controversial separación de Julián Gil, ahora la actriz no descarta volver a tener pareja.

Durante la entrevista que concedió al programa Hoy, la venezolana aseguró: “yo digo que el verdadero amor está donde menos te imaginas, y a lo mejor digo ‘no quiero otro actor’, y aparece un actor, por eso es mejor no decir nunca, pero sí estoy preparada (aunque) estoy muy tranquila”.

Sin embargo, no dudó en lanzar una indirecta al padre de su hijo, pues luego de darse a conocer que uno de los motivos por los que Gil terminó con ella fue debido a que la madre de Marjorie no salía de su casa, la artista indicó:

“El saber que la persona si va a llegar a tu vida te va a amar, ahora con un hijo más, porque me aceptas con mi hijo que es mi prioridad y con mi mamá, si no pues yo estoy muy tranquila y no necesito que me muevan el tapete para que luego no pase nada”.

Mientras De Sousa se dice dispuesta a volver a enamorarse, Julián ya tiene algunas semanas presumiendo de su romance con la periodista Valeria Marín.

Por otra parte, Patty Ramosco, quien en diversas ocasiones ha despotricado en contra Marjorie de Sousa, dio a conocer que en pocas horas su famoso hermano se someterá a una operación de meniscos en la rodilla.