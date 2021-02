Marjorie de Sousa asegura que quien la crítica es gente “frustrada”

CIUDAD DE MÉXICO.- Marjorie de Sousa sigue haciendo frente a las críticas que recibe a través de las distintas redes sociales, asegurando que este tipo de señalamientos en su contra no le perjudican en lo más mínimo.

“Yo he dejado de ver muchas cosas por salud mental, y la verdad es que estoy tranquila con mi vida, mientras eso sea así, no tengo que darle explicaciones a nadie”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Luego de que su novio Vicente Uribe no descartara que en el futuro el pequeño Matías, hijo que la venezolana procreó con Julián Gil, le diga papá, De Sousa dijo sentirse muy tranquila y aseguró llevar una vida normal sobre todo por el niño, que recientemente cumplió 4 años de edad.

Sin embargo, la actriz no perdió la oportunidad de enviar un contundente mensaje a todas las personas que la han atacado por cualquier cosa que hace, ya sea de su vida personal o del medio artístico.

“La verdad yo creo que siempre van a hablar, siempre me van a criticar, siempre… si vamos a hacer caso a eso no estaría aquí, no haría nada de lo que hago y no llegaría o no hubiera llegado a donde estoy, entonces cada quien tiene derecho a opinar y hay mucha gente que está frustrada y no ha cumplido sus metas y a lo mejor necesita desahogarse con alguien y ve que nosotros somos un foco y pueden escribir ahí cualquier cosa, pero bueno, se acepta, se respeta y ya”, finalizó.