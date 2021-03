Marisol González se quedó con el anillo de compromiso que le dio "Canelo" Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los romances más sonados de la década pasada fue el de Marisol González con Saúl “El Canelo” Álvarez; aunque ella es siete años mayor que él, tuvieron una relación por poco más de un año. Al grado que el boxeador incluso le entregó un anillo de compromiso a la conductora.

Sobre esta sortija, la presentadora de “HOY” reveló que después de la ruptura nunca devolvió esta pieza de joyería al boxeador -pues él jamás se la pidió de vuelta e incluso no se lo aceptó-. Aunque asegura que ella no la tiene, es su madre quien se lo quedó; puesto que hay que recordar que González está casada.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"La verdad sí guardo puros recuerdos muy bonitos de él, pero creo que no era el momento… Nunca me aceptó de regreso (anillo de compromiso) ahí lo debe de tener mi mamá, ya ni recuerdo, fue hace mucho", González confesó que ambos eran sumamente celosos, e incluso dijo que a pesar de la edad que le llevaba ella era muy posesiva e inmadura. Sin embargo, destacó que en un primer momento de acercarse al boxeador no se percató de la brecha generacional que había entre ellos.

“Cuando tú platicabas con él, jamás se notaba que era una persona que tuviera menos edad, siempre fue demasiado maduro… Siempre me voy a expresar todo positivo de él porque la parte que a mí me tocó de él siempre fue una persona muy noble, admirable, una gran persona”, destacó.

Marisol González también dijo sobre Saúl “Canelo” Álvarez que gran parte de la razón por la que terminaron fue que ella se sintió un tanto abrumada al notar que a él le faltaban muchas cosas por experimentar que ella ya había vivido., contó a la periodista Mara Patricia Castañeda.