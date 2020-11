Marisol González sale en defensa de Lupita Jones

Ciudad de México.- Marisol González sorprendió con sus declaraciones, pues contrario a otras modelos que han participado en algún certamen de belleza junto a Lupita Jones, ella aseguró que su convivencia con la ex reina de belleza fue de lo mejor.

“Yo siempre voy a hablar de mi experiencia personal con Lupita y siempre Lupita conmigo fue maravillosa, yo no tengo nada negativo qué decir sobre ella, por más que muchas están sacando experiencias, en mi caso no fue así, de hecho, siempre que ha pasado algo con Lupita siempre la he defendido”, manifestó González durante su encuentro con la prensa a su salida del programa Hoy.

Al respecto de lo que han dicho otras modelos en contra de Jones, Marisol explicó: “no sé a detalle la experiencia de cada quien, y como dicen, cada quien habla como le va en la feria, y a mi me fue muy bien con Lupita, por eso digo, en mi experiencia, lo que yo puedo hablar sobre ella es positivo, siempre fue conmigo, con mi familia muy linda, incluso después del concurso ella siempre me apoyó, me guiaba, me acompañó en su momento con el señor Cobo para el CEA, o sea siempre estuvo antes y después conmigo”.

Finalmente, sobre las declaraciones de Lupita en contra de otras modelos, la ahora conductora dijo: “se me hace un poco raro que se haya salido de control, porque ella no es así, pero siempre ha sido una mujer de carácter, era una mujer que entraba y decías ‘ay, Lupita’, pero así es su carácter”.