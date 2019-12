Marisela rompre en llanto al hablar de la salud de su madre

LOS ÁNGELES, California.- Marisela se encuentra pasando por un momento difícil, pues ha dado a conocer que su madre se encuentra delicada de salud y se encuentra hospitalizada desde hace días, a pesar de eso la cantante repartió juguetes a niños de los ángeles California y se dio la oportunidad de otórgale una entrevista a las cámaras de Ventaneando.

‘‘Mi mami sabe que estoy aquí, me dijo: ‘‘ponte bella, vámonos’’, y la amo por su fuera y la fuerza que me entrega a mi, y ella sabe que estoy aquí, sabe que no estoy con ella pero sabe que estoy aquí, y pues eso te lo enseña tu madre desde un principio, a ser fuerte a seguir adelante a entregar’’, señala la famosa.

La reportera le cuestionó sobre los detalles de la situación de su mamá y la cantante no pudo evitar las lágrimas.

‘‘Va a mejorar, la estamos cuidando’’, agregó antes de que las lágrimas brotaran de sus hijos. Por su parte, la reportera la abrazó y le hizo saber que todo estaría bien.

Una vez que tomó control, agregó que siempre lleva a su mamá en su corazón a donde quiera que vaya