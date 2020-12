Marisela aconseja a mujeres violentadas que no se dejen y se vayan

"Yo le sugiero a todas esas damas de hierro que no se dejen, que agarren su maleta y se vayan", es el mensaje que manda Marisela a todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia.

"Se me hace horrible, increíble pensar que un hombre pueda abusar de una mujer así y también se me hace interesante y mal que hay mucha mujer que se queda, porque yo creo que hay que ser fuertes y no dejar que nadie nos toque, tenemos el poder igual o más que el hombre si queremos y creo que es horrible, yo le sugiero a todas esas damas de hierro que no se dejen, que agarren su maleta y se vayan, para que estar con ese hombre que es abusivo y unidas nos apoyamos pero si se me hace horrible que pase, especialmente que ahora que estamos en casa" opinó.

La cantante expresó a EL UNIVERSAL que ha sido difícil seguir viviendo después de haber perdido a su mamá, quien falleció a principio del 2020, pero es gracias a la música que ha podido seguir adelante.

"Todo es diferente y bueno para mí ha sido difícil este año, porque perdí a mi madre y me ha costado volver a ser fuerte y regresar al mundo y ahora que ni se puede regresar porque estamos aquí encerrados, cuidándonos por esta pandemia, me ha sido muy difícil, pero sigo las enseñanzas de mi madre y me hago fuerte y mi escape es la música, mi público, poder arreglar música nueva, componer, sacar presentaciones, que no se pueden hacer, pero si alguna virtual, para que me acompañen", compartió.

"Pero en sí vivir, ha sido difícil, pero he dado cuenta de muchas cosas, pero yo creo que todo el mundo está pasando, pero me he hecho un poco más fuerte y más responsable porque yo creo que he estado trabajando más ahora que antes, porque estaba en conciertos de arriba a abajo y ahora estoy aquí, tengo que reorganizar mi vida y hacer algo rico para para todos", añadió.

Es por ello que durante estos meses estuvo preparando un disco nuevo, que estará dedicado a su madre, que se llamará "Dos almas" y espera pronto compartirlo con sus seguidores.

En otro tema, indicó estar muy contenta que las nuevas generaciones se encuentren interesadas en su música, especialmente cuando ve a los niños cantar sus canciones.

"Tengo un público lindo, de chiquitos como de seis, ocho años y tengo mi público que me ha acompañado siempre, me siento privilegiada y me encanta ver al público cuando estoy en los conciertos en vivo, que va de los jovencitos a todas las edades, yo creo que, porque le canto al amor, y el amor no tiene edad, me siento súper bien tener a los jóvenes a lado de mí y que canten mi música", dijo.

Por el momento la cantante está preparando su primer concierto por streaming que realizará el próximo 19 de diciembre, en el cual tocará varios de sus grandes éxitos.