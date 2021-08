Mario Pineda denunció a Pepe y Teo por acoso psicológico y sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Han sido varios los influencer que han sido señalados por usuarios en los últimos días tras haber cometido algún tipo de abuso. Los más recientes son el grupo de "Las Chiquirrucas", acusados de haber abusado sexualmente de un migrante.

Ahora es el influencer Mario Pineda quien alza la voz para denunciar a Pepe (Ricardo Peralta) y Teo, provocando que usuarios en redes sociales estén cancelando a los youtubers por presunto acoso sexual y psicológico.

Fue a través de una transmisión en vivo desde su canal de Youtube, donde Mario Pineda narró lo que vivió durante sus colaboraciones con Pepe y Teo. En una ocasión, relató, Pepe gritaba “cosas” a otros hombres en la calle y Mario decidió hacerle saber que eso era acoso. “¡Demándame, demándame!”, le contestó.

En otra ocasión, Pepe y Teo, hicieron una dinámica para ver si Mario Pineda era activo o pasivo en una relación sexual y la gente tenía que decidir con gritos y aplausos. Y más adelante los acusó de obligarlo, por presión social, a besarse con Paco del Mazo.

No solo fue acoso sexual, sino también psicológico

"No me gustó para nada lo que sentí ese día, se supone que era un día para celebrar, para sentirse libre, para sentirse incluido yo me sentí todo lo contrario. Me sentí violentado, me sentí humillado, me sentí juzgado, en frente de miles de personas", expresó Mario Pineda.

Durante la transmisión en vivo, Pineda también recordó que Pepe y Teo lo hicieron sentir incómodo porque lo tocaban de una forma inapropiada sin su consentimiento, además de hacerle preguntas muy incómodas a las que le pedían respondiera de manera insistente.

Pineda ha destacado que no sólo fue acosado de manera sexual, sino que también fue maltratado de forma psicológica, recibiendo insultos constantes y lo hacían menos.

Usuarios de Internet reaccionan

En los últimos meses las redes sociales han cobrado gran importancia al ser una plataforma usada de manera constante para denunciar distintos tipos de abuso por sus usuarios.

Internautas han decidido cancelar a distintos influencer tras demostrarse su participación en diversos casos de acosos psicológicos, violencia de género, agresiones sexuales, entre otros lamentables casos.

Mario pineda fue víctima de acoso por parte de Pepe y Teo, espero el "Yo si te creo" igual cuente para estos dos sujetos.

Pepe y teo son acosadores sexuales, dejen de idealizar a gente solo por formar parte del LGBT.

Pepe y teo no son lo que dicen ser. pic.twitter.com/YnOTqF6AQT — Kalopsia. (@j_montejo14) August 11, 2021

La reacción de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, emitiendo sus opiniones en las diversas plataformas donde los influencer han publicado sus contenidos.

“Mario Pineda fue víctima de acoso por parte de Pepe y Teo, espero el ‘Yo si te creo’ igual cuente para estos dos sujetos. Pepe y Teo son acosadores sexuales, dejen de idealizar a gente solo por formar parte del LGBT. Pepe y Teo no son lo que dicen ser.” Dijo el usuario de Twitter @j_montejo14

"Soy seguidor tuyo Mario, hace años te sigo y por ende recuerdo los videos a los que haces referencia y tengo que decirte que me duele tu situación, yo siempre me he pronunciado en beneficio de las victimas de acoso o abuso, pero aquí hay algo que no está bien, la dinámica de todas las personas que mencionas en ese tiempo era así, se faltaban al respeto, hacían desmadre por doquier o sea, no está bien lo que hacían pero el asunto aquí es al primer foco rojo ¿por qué no te ailaste de ellos?, con todo el respeto mi Mario hay que admitir que en su tiempo buscabas ser un youtuber famoso y con la fama de ellos lograste más seguidores, ojo, no los defiendo, pero fueron varios años que colaboraste con ellos, en su momento obtuviste beneficios, con el respeto mi Mario venir ahora a ponerse en victima no va", escribió el usuario Mario Maldonadi en Youtube.

El grupo de influencer "Las Chiquirrucas" están en proceso de investigación por la Fiscalía de Jalisco, tras recibir denuncias por usuarios de redes sociales por presunto abuso sexual de un migrante en Guadalajara.

Fiscalía de Jalisco abre carpeta de investigación contra influencers

En conferencia de prensa, las autoridades informaron que el grupo de influencers conocido como “Las Chiquirrucas” ya están bajo investigación por haber abusado sexualmente de un migrante.

La Fiscalía de Jalisco aseguró que ya tenían en la mira el caso, tras las denuncias de colectivos civiles y grupos que defienden los derechos humanos.

"Desde que se supo del hecho se decidió iniciar la carpeta de investigación de oficio, es entendible, no tenemos una denuncia dado que a este joven, en situación de calle, primero tendríamos que localizarlo y no va a ser sencillo, pero la investigación va a seguir su curso", anunció la Fiscalía de Jalisco.

Pepe y Teo han sido señalados por Mario Pineda por acoso psicológico y sexual.

Por su parte, la organización de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, Dignidad y Justicia en el Camino A.C, mejor conocida como FM4 Paso Libre de Guadalajara Jalisco y la Casa del Migrante Saltillo, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan que las Casas para Migrante del país sean tomadas como lugares donde se incite a realizar este tipo de acciones.

Asimismo, condenaron el abuso y la burla contra uno de los sectores más vulnerables del país, las personas migrantes y que sean un tema de diversión para los influencers y sus seguidores.

El video que inició la polémica fue grabado por el grupo de influencers llamado Las Chiquirrucas, quienes abusaron de la condición de vulnerabilidad de un inmigrante en Guadalajara, a quien ofrecieron dinero (a sabiendas de que la necesidad lo haría aceptar) para que se dejara tocar de manera sexual. Todo quedó grabado en un video, colgado en redes sociales, en el que además remataban diciendo que el billete que le habían dado a la víctima era falso.