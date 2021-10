Mario Domm se divorció de Alejandra Calleros por "celosa y tóxica"

CIUDAD DE MÉXICO.- La relación entre Mario Domm y Alejandra Calleros ha llegado a su término después de 8 años de matrimonio y dos hijos.

Así lo dio a conocer la revista TVNotas, quienes afirman que la relación ya tenía sus problemas, pero se volvió tóxica después de la pandemia, situación que Mario Domm ya no pudo soporta y en mayo decidió separarse de su ahora exesposa.

Un vecino de la pareja platicó con la revista y afirmó que están separados. "Sí, llevan separados desde mayo pasado, pero apenas hace unas semanas firmaron el divorcio y creo que fue lo mejor, porque ya estaban en una toxicidad muy fuerte".

A decir de la fuente cercana fue Mario quien decidió porner fin a esta situación, "Mario, porque ya no era vida lo que estaba pasando en su casa, y es que ya tenían problemas, pero con la pandemia todo se fue agudizando... ¡Hasta que la bomba explotó!".

La presión de ella no la soportó Mario

A decir de la fuente, Mario siempre quiso tener una familia y estabilidad, como la de sus papás, que tienen una relación de muchísimos años, y aunque al parecer lo había logrado, para Alejandra no funcionó igual.

“Sí, incluso él se alejó de los escenarios en 2010, pues su sueño era ser papá, pero siguió produciendo música; sin embargo, en 2015 regresó a sus presentaciones, eso no le gustó a ella y empezaron los problemas”, explicó.

Se cree que uno de los factores que causó la ruptura de la pareja es el cambio de vida de Alejandra, que cuando conoció a Mario era maquillista y bailarina profesional, pero al casarse no continuó con su carrea.

"Incluso en varias entrevistas dijo que dejó todo para ser mamá y ama de casa, pero no le importaba, aunque en realidad siempre le pesó. No es que no fuera feliz con Mario, sino que siempre supo que él era la estrella y a ella no le encantaba tener bajo perfil", expresó.

Grandes problemas de pareja

"Uno de los grandes problemas es que ella no aceptaba a la familia de él. Ellos viven en Los Ángeles, California, y cada vez que los parientes de Mario los visitaban, ella siempre se portaba grosera con ellos", recordó el vecino.

Durante la entrevista la pessona cercana también comentó que Alejandra se molestaba mucho, por eso mejor Mario viajaba a Torreón para ver a sus familiares y a veces se llevaba a sus hijos para que convivieran con los abuelos.

Pero uno de los principales problemas que tuvo la pareja, es que ella acostumbra compartir toda la vida de sus hijos en redes sociales, lo que no estaba acuerdo el cantautor. “A Mario siempre le ha gustado mantener su vida personal privada, y mucho más la de sus hijos, que son pequeños. En una ocasión, Mario explotó y le exigió que borrara todo lo de sus hijos”, precisó.

Un antes y después de pandemia

Como a muchas parejas en el mundo, la constante convivencia y desacuerdo hizo que la pareja se cansara pronto de esta situación, a decir de personas cercanas de Mario y Alejandra, ella es muy controladora y él un alma libre, por lo que a ella le costaba respetar el espacio y tiempo de su entonces pareja.

“Mario es muy apasionado de la música y estar en su estudio es su mundo, entonces aún en la pandemia se iba a trabajar a su estudio y eso le molestó a Alejandra”.

Pero lo que más ocupa a Mario de su vida familiar es la relación con sus hijos, por lo que el cantante trataba de pasar el mayor tiempo con los niños, a pesar de su pareja.

“Primero fue eso, pero Mario no le dio importancia; con el paso de las semanas, ella se volvió tóxica, siempre quería saber con quién hablaba, a quién le escribía, qué tanto hacía en su estudio, empezó a ser muy invasiva”, afirmó.