Mario Bezares recuerda su experiencia tras el asesinato de Paco Stanley

Luego de la muerte de Paco Stanley el 07 de junio de 1999, Mario Bezares fue detenido saliendo de su casa debido a una supuesta traición de su amigo Jorge Gil. Lo culpaban de sospechoso por la muerte del conductor.

Hoy, el famoso ex conductor cuenta su experiencia a las cámaras del programa de Gustavo Adolfo Infante ‘‘De Primera Mano’’.

‘‘Lo que pasa que la procuraduría hizo una cacería de brujas, entonces todas las personas que estábamos involucradas en ese momento le dijeron: o pones a Mario Bezares o tu también te vas adentro, porque había un ‘Güero’ Gil en el reclusorio norte, me imagino yo y supongo y tengo alguna hipótesis que le dijeron a Jorge o lo pones o te vas pa´dentro’’, manifestó Mario.

El ex conductor señala que hubo un cambio dentro del 4to testimonio de Jorge, pues cree que tenia miedo de irse a la cárcel por lo que decidió cambiar su versión.

‘‘La primera vez que yo hablo con el, que se viene un día antes de la recontracción de hechos, lo único que me dice Jorge es: Es que yo ya dije todo lo que tenía que decir Mario, dije: que bueno que lo dijiste Jorge; si pero yo sé que van a ver algunas cosas que no te van a gustar pero ya dije’’ asegura Bezares.

Por si fuera poco, Mario asegura que en la reconstrucción de hechos a la única persona que no le permitieron hablar con la gente que se encontraba en el salón fue el.

Al poco tiempo quedó en arraigo domiciliario para después ser trasladado a prisión.

‘‘Yo estaba en una área donde estaban todos los secretarios de acuerdos, algunos judiciales, solados y demás, que tenían allá cuidándolos de la cárcel, entonces yo realmente no conocí la población porque estaba yo cuidado’’.

Agrega que ese año y medio fueron terribles tanto para el como para su familia.

‘‘Es un infierno te levantas con ca$%, duermes con ca%&, comes con ca%&, te bañas con ca%&, así de sencillo’’.

Al finalizar la entrevista, Gustavo Adolfo Infante le preguntan que si el merecía o no estar ahí.

‘‘La verdad no, honestamente no, pero como dice mi mujer, yo estuve hasta las últimas consecuencias porque me lo dijeron, me lo dijeron personas muy allegadas a la procuraduría que me decían que yo me fuera, que hiciera yo totalmente todo por fuera y yo dije jamás, ¿Porque me tengo que ir si no hice nada?’’, contesta quien fuera compañero de Stanley.

Mientras el estaba en prisión, la carpeta de investigación seguía abierta al igual que el juicio donde se comprobó que Mario no tenia nada que ver con el asesinato de Paco Stanley, llegando así al final de su tortura.