Mario Aguilar publica video aparentemente dirigido a Badabun: Teme perderlo todo

CIUDAD DE MÉXICO.-El youtuber Mario Aguilar publicó un video supuestamente dirigido a los dueños de Badabun.

En la grabación con voz entrecortada solo se escucha decir: “No quiero perder lo que es mío, por favor”.

Algunos señalan que esto lo dice ante el problema que han mencionado otros compañeros suyos que han tenido con Badabun.

Según varios medios, Mario también se unió a la renuncia masiva de Badabun y -aunque no habló directamente de César Morales (CEO de Bdabun) en el video que luego borró- sí dio a entender que sus redes las manejaba la empresa. Y que lo amenazaron con quitarle todo.

Aguilar en videos recientes en Instagram dijo que no ha dormido nada y que el sueño se le ha ido, sin embargo, no mencionó que esto se debiera al problema con Badabun.

Agregó que él sube videos los lunes y jueves a YouTube, pero que mañana (lunes 9 de diciembre) no subirá video, dijo que esto se debe a que está reestructurando su canal.

Agregó que el jueves si publicará contenido en su cuenta.

Recientemente se dio la noticia de que uno de los canales de YouTube más populares de México, Badabun, está siendo acusado de acoso sexual, acoso laboral, homofobia y violencia.

Kevin Achutegui, Kim Shantal, Alejandro Flores,Dany Alfaro y Queen Buenrostro son cinco de los Youtubers que formaban parte de esta gran cadena, pero debido al maltrato decidieron desistir y hablar todo lo que han estado callando durante el tiempo que estuvieron en el famoso canal.

Fue Juan de Dios Pantoja quien, por medio de su canal, les dio la oportunidad de expresar y dar a conocer parte de la violencia que vivieron en ‘‘la empresa’’, como le llaman durante el clip para evitar problemas legales. En él cuentan que fueron humillados en su antiguo trabajo, ah tal modo que incluso describen al CEO de Badabun como el mismo ‘‘diablo’’.

‘‘Lo más seguro que cuando ustedes están viendo este video, es que ya no tenemos redes, ya no tenemos Youtube, ya no tenemos ese medio de comunicación que nosotros disfrutamos compartir con ustedes… nosotros tenemos un contrato con esta empresa, nosotros estamos atados 100% a esta empresa, tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar’’, expresa Alejandro Flores.

Se dice que varios de estos youtuberes habían firmado un contrato de por vida con Badabun.

Cabe señalar que los youtubers mencionaron tener pruebas de la violencia que vivieron dentro de Badabun y piden al CEO cancelar sus contratos para que ellos puedan volver a sus redes sociales, de lo contrario, darán a conocer todo.