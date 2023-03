Marimar Vega reconoce que tenido cierta culpa en sus relaciones tóxicas

Ciudad de México.- Marimar Vega se expresó sobre sus relaciones que ha experimentado en su vida, en especial las que no fueron buenas.

Después de que se revelara que experimentó relaciones tóxicas, ahora la artista se expresó con Andrea Escalona para el programa Hoy y manifestó que ella también es culpable de lo que pasó.

No, mira… me parece importante que toques ese tema. Sí (con palabra hubo violencia) … pero yo creo que todo en la vida, de verdad lo creo, todo, es responsabilidad de uno, yo no puedo decir que ‘¿por qué tenía yo hombres tóxicos?’, yo también. Yo creo que es un 50% (de cada uno), 100% de responsabilidad (compartida)”

Manifestó la hija del fallecido Gonzalo Vega.

Patrón violento

Sobre si es un patrón de la otra persona el permanecer junto a alguien que es violento, la actriz expuso: “el quedarse, o el aguantarlo, o el provocarlo, no sé, yo no puedo juzgar que estuve en una relación tóxica con ya sabemos quién, dos años, y echarle la culpa a él. Por algo yo estaba con esa persona, y eso es bien duro de aceptar, pero yo creo que la responsabilidad siempre recae en uno, y yo creo que ahí es donde se empieza, donde los errores empiezan a ser oportunidades para trabajar y mejorar”.

Y así comparó su actual matrimonio con Jerónimo Rodríguez con relación a sus exparejas. “Hoy que tengo una relación sana, también es responsabilidad mía, lo bueno y lo malo, ¿me explico?, uno es responsable de su realidad todo el tiempo, yo no puedo pensar que era culpa de aquel, que tuviéramos esa relación, pues ahí estuve, ‘¿si era persona era violenta, es porque yo soy violenta?’, no, no quiere decir que sea eso, ‘¿si esa persona es celosa quiere decir que yo soy celosa?’, no, pero algo había ahí o que lo permitías y que estabas y que aguantabas”, declaró.

De la misma manera, Vega subrayó que gracias a lo que vivió anteriormente, pudo descubrir al excelente ser humano que es su marido.

Relación tóxica

“Creo que si yo no hubiera venido de mi relación más tóxica, que venía de ahí, creo que la parte más oscura, o sea, me divorcié, después tuve una relación, y después fue esta, que fue la cumbre de la cumbre, que decías ‘¿te divorciaste por eso?, ahora estás peor’. Parecería así, pero creo que eso fue muy proporcional a yo ver realmente a Jero, a ver a una persona así, a apreciarlo, igual yo antes no me hubiera fijado en alguien como Jero, y la luz, la paz que él me da, la armonía que él me da”, expuso.

Con respecto a lo que la unió con Rodríguez, Marimar detalló: “A mí creo que Jero me vio como me ven mis amigas, como me ve mi gente, porque me deja ser en todos los sentidos, me acepta como soy, y si estás buscando pareja eso es lo que yo recomendaría, es con alguien que los acepte, y uno tiene que aceptar, es de ida y vuelta, pero creo que eso es lo más difícil”.