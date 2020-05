Marimar Vega afirma que perdió un bebé cuando estaba con Luis Ernesto Franco

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una entrevista realizada con Rossana Nájera, el pasado martes, Marimar Vega confesó que había perdido un bebé con Luis Ernesto Franco, con quien mantuvo una relación de 2015 a 2018’’.

La hermana de Zuria Vega comentó que tras aquella pérdida, pensó que ya no lo intentaría, pero después le volvió a dar al amor una segunda oportunidad.

“Empiezas a tener otra relación, a tener la ilusión de formar una familia y yo siempre he dicho que no quiero ser mamá, digo, si me toca será, pero como por decisión mamá soltera, si en algún momento yo decido ser mamá, se me antoja el plan familiar, yo crecí en una familia, soy muy familiar, me encantan las familias, por lo cual, si tuviera hijos sería así”, expresó.

La actual pareja de Horacio Pancheri, además dio a concoer que decidió congelar sus óvulos hace un año, justamente en la fecha en que nació su sobrino.

“Son decisiones que hice a lo loca. Es un proceso muy duro que generó mucho conflicto porque en ese momento Zuria tuvo a su hijo”, aclaró.

La actriz reveló que, con su mascota, descubrió su lado más protector: “Se van a reír mucha gente de mí, van a decir que soy una tonta, pero La Chata, es parte fundamental que desató ese instinto maternal que yo pensé que no tenía”, afirmó.