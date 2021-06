¿Maribel Guardia se quitó las costillas para tener un cuerpazo?

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia se ha convertido en un referente de belleza a lo largo de los años.

Y es que, a sus 62 años de edad, la actriz y cantante costarricense tiene una de las figuras más envidiables de la farándula mexicana, por lo que los fans siempre se preguntaron si todo se debe a sus ejercicios y rigurosa dieta, o si tiene algún secreto.

Incluso algunos han teorizado que la actriz de “Tú y yo”, “Qué madre tan padre” y “Pedro Navaja” se quitó las costillas, igual que, presuntamente, lo habría hecho Thalía.

Por este motivo, en el programa “Hoy” la ex reina de belleza fue cuestionada por estos rumores.

No, me muero si me quito las costillas, nunca en mi vida haría eso. Yo sí tengo mis costillas ahí puestas”, dijo Maribel Guardia en plena carcajada.

ESTE ES SU SECRETO

Maribel Guardia reveló que, para mantener su cuerpo de envidia, suele usar cinturones que acentúan su figura. Asimismo, explicó que Thalía tiene un cuerpo diferente al suyo, por lo que descartó que ambas se hubieran sometido a cirugías.

“Cuido mucho mi estómago. A mi lo que arma mi figura es la cintura”, comentó la colaboradora de “Hoy”.

La actriz comentó que cuida mucho su piel a la hora de desmaquillarse todas las noches para que su piel se encuentre limpia.

Otra parte importante que la ex de Joan Sebastián toma en cuenta es el cuidado de la piel, y es que procura no exponerse mucho al sol, para no tener un envejecimiento prematuro.

Para su abdomen plano y sus famosos 'cuadritos' que admiran todos sus seguidores, eso son a base de rutinas de ejercicio, que la actriz suele realizar a diario.