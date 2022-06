Maribel Guardia responde a Merle Uribe por vincularle amorosamente con Vicente Fernández

Ciudad de México.- La actriz Maribel Guardia mandó un mensaje a Merle Uribe, después de que asegurara con Gustavo Adolfo Infante que habría mantenido una relación con el fallecido Vicente Fernández.

De acuerdo con Merle, Chente alardeaba de sus romances fuera del matrimonio, y como ella se habría vuelto su amiga, llegó a saber de la boca del cantante que habría tenido una relación con Maribel cuando recién iniciaba su carrera.

Por lo que Guardo externó su descontento hacia su compañera y replicó:

La respuesta es no, definitivamente no, y me sorprende mucho que Merle se siente a hacer una entrevista a hablar de sus compañeras, para empezar porque mi época no fue la misma época de Merle, o sea, cuando yo empecé a cantar con Vicente, Merle hacía muchos años que no cantaba con él”