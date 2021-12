Maribel Guardia reacciona al desplante de Paulina Rubio con la prensa en México

Ciudad de México.- La actriz Maribel Guardia fue cuestionada respecto a la reciente situación que tuvo Paulina Rubio con la prensa en México.

Debido a que Rubio no quiso brindar declaraciones y escapó de los periodistas ocultando su rostro y moviendo los micrófonos apresurada para llegar a su camioneta, Paulina fue señalada de agresión.

Recordando que hace varios años Rubio le hizo un desplante a Maribel Guardia al no contestarle durante un programa en vivo, es que ahora los reporteros le preguntaron Maribel su opinión sobre la situación.

¡Ay, Dios!, no tengo nada qué opinar al respecto, pero si algo le aprendí mucho a Carmen Salinas, era siempre cómo se dirigía con la prensa, siempre con respeto... Siempre he pensado que es un matrimonio, a veces mal avenido, a veces bien avenido, pero nos necesitamos unos a otros, y ustedes los que entrevistan, lo que pasa es que luego editan las entrevistas, y hay gente que la agarra contra los reporteros, pero ustedes en su labor está el preguntar y nosotros contestar. Si hay una pregunta que no te gusta pues la eludes o la respondes, no sé, te puedes defender y es importante”