Maribel Guardia presume figura en ajustados leggings

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Gaurdia se ha mantenido muy activa en redes sociales durante esta cuarentena y no es para menos, pues con más tiempo de sobra en su agenda, tiene oportunidad de estar más conectada y al pendiente de sus fanáticos.

La famosa les demuestra su cariño a diario, y no sólo porque los consiente y deleita al mostrarles su figura, sino porque también les da sabios consejos de cómo dejar lo malo fuera de sus vidas.

‘’Se suave No dejes que que el mundo te endurezca y no permitas que la amargura te quite tu dulzura #lookoftheday @variedades_onlinegt Linda tarde para todos #quedateencasa #actitudpositiva’’, escribió la famosa en la descripción de la foto.

Cabe señalar que la foto, que se publicó la tarde del pasado jueves, cuenta y con más de 80 mil likes y alrededor de mil comentarios en donde seguidores le hacen saber su admiración y cariño.