Maribel Guardia pagó a reportero para que no publicara foto

Ciudad de México.- Aunque en su momento Maribel Guardia había defendido a Livia Brito por haberse protegido de un paparazzi, esta vez Guardia contó la forma en que quiso evitar que un reportero sacara a la luz una fotografías que no le agradaban.

En su encuentro con los medios, Maribel relató que como cualquier figura pública está expuesta a que difundan información o fotos que prefiere que queden en privado, por lo que en su momento pagó mucho dinero a un reportero para que no publicara una imágenes, aunque el trato no funcionó.

“Si vas a la playa en bikini es muy probable que te hagan... Yo ya de plano no volví a la playa porque siempre que iba yo, no sé dónde se metían, yo creo que estaban buceando o algo”, dijo la presentadora durante su encuentro con la prensa en evento de la organización sin fines de lucro Latidos de Amor.

Negocio fallido

Acto seguido, la actriz de 63 años recordó la ocasión en que alcanzó a ver al paparazzi que captó imágenes de ella y trató de negociar con él para impedir su publicación.

Una vez sí agarré a uno, pero entonces yo de buena gente le digo: ‘mi amor, yo sé que es su trabajo, papito, regáleme la cosita que trae adentro de la cámara’, entonces me la da y le digo: ‘te voy a regalar 2 mil pesos porque yo sé que con eso tú mantienes a tu familia’, y le regalo los 2 mil pesos, (me dijo): ‘gracias, señora’. Total, que la placa que me dio estaba vacía, se llevó la de las fotos, se quedó los 2 mil pesos y publicó las fotos. ¡No, bueno, ya es el colmo!”

Contó entre risas.

Finalmente, Maribel Guardia señaló que es consciente de que es el trabajo de los reporteros estar al pendiente de lo que hacen las celebridades.

“Yo sé que todos comemos de esto y que todos alimentamos a nuestras familias ustedes con su trabajo y yo con el mío, pero no de ninguna manera le hubiera hecho una grosería. De hecho, la policía me dijo: ‘oye, ¿le quitamos...?’ No le quité nada de su instrumento de trabajo, ¿cómo? De eso vive”, remató.