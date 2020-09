Maribel Guardia llegó a quedar paralítica por una enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO.- A simple vista, Maribel Guardia lo tiene todo: Belleza, salud, popularidad y sobretodo la alegría de vivir. Sin embargo, pocos saben todas las dificultades que la famosa costarricense tuvo que atravesar en su vida, pues llegó a estar cerca de la muerte e incluso, durante un tiempo, quedó paralítica.



Así lo reveló la famosa actriz en una entrevista a “Ventaneando”, donde relató que hace unos años sufrió una extraña enfermedad que le quitó el habla y la movilidad del cuerpo.



Una vez me dio un no sé, tenía como una embolia cerebral y me quedé paralítica y sin hablar”, dijo la actriz al programa de Azteca Uno.



Maribel nunca supo exactamente qué enfermedad había padecido, pues los estudios médicos no arrojaban ningún resultado certero.



“Nunca supe qué era. Me hicieron exámenes y me dijeron que se iba a reventar una vena en el cerebro y no sucedió. Al final me curé, no supe ni cómo, era muy jovencita”, relató.



La también cantante recordó que ha estado al borde de la muerte en más de una ocasión, como una vez en la que casi se ahoga en Acapulco junto a su hijo Julián.



“Una vez casi me ahogo con Julián en el mar de Acapulco, nos llevó una ola y llegó un momento en que no pisaba, él estaba chiquito (tenía 6 años) y yo lo solté para que nadara, pero le dio miedo y regresó a mis manos”, contó.



“Gracias a Dios regresó a mis manos porque hubiera sido una tragedia que sí lo hubiera llevado el mar y nos hubiéramos ahogado los dos. En algún momento pude volver a pisar y ese día, en serio, volví a nacer”, remató.

Con estas anécdotas queda más que claro el por qué Maribel Guardia vive su vida al máximo, compartiendo sus rutinas de ejercicios y frases motivacionales para invitar a sus fans a hacer lo mismo.



La famosa estrenará este lunes "Maribel Guardia Live", su nuevo programa en vivo por Youtube.