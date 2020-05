Maribel Guardia impacta a sus seguidores con colorido vestido

Maribel Guardia lució este martes un hemoso vestido que impactó a más de uno de sus seguidores.

El mismo tenía un estampado de flores de diferentes colores y la foto la acompañó del siguiente mensaje:

"Siempre hay flores en el mundo para quien lleva un jardín en el alma. Que tu día sea de los colores de la #primavera".

Sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad de halagarla.

Algunos de ellos fueron: "Tu eres mi flor en mi mundo y mi jardín esta lleno de tus flores. Tu eres mi vida mi respiración eres mi todo. Maribel sin ti yo no soy nd. Te amo mucho mi amor Tu eres la razón de vivir, y no hay palabras para expresar lo que siento por ti mi amor. Te amo Espero tu respuesta", "Usted me encanta siempre divinamente Hermosa", "El amor de mi vida,eres mi mamita", "Que Chula mi Amor".

Maribel siempre busca la manera de mantener cautivos a sus seguidores no solo con este tipo de fotos, sino haciendo ejercicios o compartiendo videos de algunas actividades que actualmente hace desde casa, algunas veces divirtiéndose.