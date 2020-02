Maribel Guardia habla de la infidelidad de Joan Sebastian

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia es una de las actrices más queridas y admiradas de México debido a su dulce personalidad y a lo dedicada que ha sido a lo largo de los años con su figura.

La actriz siempre ha preferido mantenerse alejada de las controversias, sin embargo, hay una que siempre la ha seguido y de la cual decidió hablar durante una entrevista.

Según información de La Verdad, Maribel comentó que la infidelidad de Joan Sebastian no era un acto que pudo haber perdonado, ya que no se trató de una sola ocasión sino de un comportamiento repetitivo, que el actor no pudo cambiar.

Es por ello que la actriz está consiente que su compañera Arleth Terán no tuvo toda la culpa, pues considera que Joan es el que la tenía que respetar siendo su esposo.

Además la famosa agregó que a pesar de culpar a su Joan, no era un sentimiento con el que quería cargar toda la vida, ya que uno tiene que dejar ir el pasado para poder vivir el presente.

Después de todo, el amor que había entre Maribel y Joan Sebastian se transformó en una relación sana de amistad, la cual continuó hasta los últimos días del cantante.