Maribel Guardia festeja 61 años con espectacular figura

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 29 de mayo Maribel Guardia se encuentra festejando sus 61 años y demuestra que a pesar de formar parte de la llamada ‘’tercera edad’’, sigue manteniendo una figura envidiable.

A primera hora de este viernes, la actriz acudió a su cuenta de Instagram para presumir sus grandes globos que formaban la frase de feliz cumpleaños, y su larga y extravagante vestido con gran escote de Mitzy.

‘’#felizcumpleaños a mi !!! #gracias a Dios por un año más por mi familia, por ustedes mis amigos por los sueños cumplidos y las metas alcanzadas. En estos difíciles tiempos que vivimos es cuando más valoro cada respiración y las veces que me he quedado sin aliento de alegría . Elevo una plegaria al cielo por la salud de nuestro planeta que se acabe esta pandemia que tanto dolor y aprendizaje nos esta dejando, ya vendrán tiempos mejores llenos de luz y bendiciones Dios no nos va a abandonar . Mientras tanto , Gracias a la vida!!!’’, escribió la famosa en la descripción de la foto.

Las felicitaciones no se hicieron esperar pues amigos, fanáticos y familiares acudieron rápidamente a la sección de comentarios para llenar de cariño, amor y bendiciones a la famosa.

‘’Que sea un año lleno de salud felicidad y todo lo que pida al apagar sus velitas ... Feliz Cumpleaños con mucho cariño’’, ‘’Felicidades hermosa’’, ‘’Feliz cumpleaños bella’’, ‘’Guapísima Que Dios le dé muchos años más de vida’’, se leía en algunos de ellos.