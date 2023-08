Maribel Guardia asegura que su hijo Julián le reveló el momento de su próximo encuentro: 'Me dio tranquilidad'

Ciudad de México. – En un reciente encuentro con la prensa, la actriz Maribel Guardia fue consultada sobre la posibilidad de buscar un médium para establecer comunicación con su hijo. Ante esta pregunta, Maribel fue categórica al afirmar que no lo haría, ya que ella ya tuvo una experiencia que le brindó certeza al respecto.

A aproximadamente cuatro meses desde el fallecimiento de Julián Figueroa, su madre, Maribel Guardia, está enfrentando su proceso de duelo. Aunque sigue ocupada con su trabajo, su atención se centra en su pequeño nieto.

La actriz ahora confirma que fue durante ese mismo encuentro cuando le hizo la pregunta sobre cuándo se encontrarían nuevamente. Según Maribel, su hijo le respondió en ese momento.

"No lo haría porque yo ya lo vi. No necesito contactar a un médium, ya que tuve el gran regalo de verlo en la luz y con felicidad. Fue un don que Dios me concedió para que pudiera encontrar tranquilidad", comentó Maribel Guardia.

Te puede interesar: Maribel Guardia hará una pausa en lo laboral para sanar, tras la muerte de su hijo

Maribel, quien recientemente asistió al teatro para ver la obra "Princesas, un musical real", protagonizada por su nuera Imelda Garza Tuñón, compartió que su hijo le transmitió cuándo tendrían otro encuentro.

"Fue en ese mismo día. No me reveló la hora y el día. No voy a exagerar al respecto, pero sí me informó cuándo, aunque no voy a compartir esa información con ustedes", manifestó a la prensa.