Maribel Guardia a punto de llegar a los 60 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia es una de las actrices más admiradas de México, no sólo por su carrera, sino por el cuidado que le ha dado a su cuerpo que, a tan sólo días de llegar a la tercera edad, luce espectacular.

La actriz nació un 29 de mayo de 1959 en San José, Costa Rica, aunque ella comenta en ocasiones que su corazón es mexicano.

Inició su carrera como modelo participando en Miss Costa Rica a principios de 1978, donde logró obtener el título y, con ello, el derecho de representar a su país ese mismo año en Miss Universo con sede en Acapulco, México.

Por su parte, Televisa le ofreció una beca para estudiar actuación, canto y baile en la Academia de Sergio Bustamante, hoy Centro de Educación Artística.

Desde entonces, Maribel ha participado en más de 16 telenovelas, 39 películas mexicanas y 14 producciones de teatro y televisión, cuya cuenta sigue en aumento.

La bailarina siempre ha dado de que hablar debido a su increíble figura, ya que ha habido quienes le comenten que su cuerpo es producto de múltiples operaciones, por lo que en 2013 decidió comentar al respecto en redes sociales.

"Una Reflexión sobre las cirugías: Ojala todo fuera tan fácil en la vida como llenarse de plástico. Yo tengo dos operaciones que nunca he negado, me afilaron la nariz, que por cierto, la prefiero como la tenía antes y después de dar a luz y amamantar a mi hijo me arreglé el busto. Hay mucha ignorancia sobre el tema de las cirugías; en verdad la gente piensa que puedes hacerte todo el cuerpo. Ni que fuera la mujer biónica. Conozco decenas de señoras que se han operado y han quedado peor de cómo eran...", escribió.