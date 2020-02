Maribel Guardia: Julián Figueroa venderá rancho que era de Joan Sebastian por la inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO.-Maribel Guardia reveló que su hijo Julián Figueroa ha decidido deshacerse del rancho que era de Joan Sebastian debido a la inseguridad que se vive en el estado de Morelos.

La encargada de dar la noticia fue su madre, Maribel Guardia, quien en entrevista para el programa Ventaneando reveló: “lo que pasa es que esa zona esta peligrosa, Julián decidió hace mucho tiempo no ir más a ese rancho que tanto cariño le tiene, pero prefiere ya no ir. Han estado asaltando diversas casas de la zona. Por seguridad”.

Al ser cuestionada sobre si ha pensado en venderlo, la cantante confesó: “Tal vez sí, tristemente sí, primero es la seguridad. Ya ni modo, ese tema quiero mucho, que lindo el rancho, pero no, no se disfruta así. Muchos recuerdos, pero la verdad es que los recuerdos se quedan en el corazón y mientras estas vivo la gente no muere nunca”.

Acto seguido, la también conductora reflexionó sobre la idea de abandonar México a raíz de esta situación. “Yo adoro México y tengo la ilusión por ejemplo ahora que estuve en Mérida que es una de las ciudades más seguras del mundo, salió como una de las más, sino la mas, de América Latina la número uno, ¡que bendición!, por qué no podemos vivir así. A todos nos preocupa el tema de seguridad sobre todo porque los artistas estamos muy indefensos andamos en carretera en la madrugada, cantamos en la madrugada y nos regresamos horas y horas y eso es un tema que no hay manera de protegerse, solo Dios y a pedirle a Dios que nos proteja”.

Por último, al hablar de la iniciativa sobre un Día sin Mujeres, Guardia comentó: “Por supuesto lo estoy apoyando de mil maneras y me preocupa mucho como a veces hasta otras mujeres cuando lo he anunciado en las redes me dicen ‘esto es una barbaridad’ no entiende que esto no tiene ningún color político, que el color es el color de la libertad de amor, de los derechos de la mujer de que nos unamos todas para protegernos”.