Maribel Fernández, "La Pelangocha", denuncia robo de NIP y acusa que Banamex no se hace responsable

CIUDAD DE MÉXICO.-Maribel Fernández, "La Pelangocha", denunció que sufrió el robó de su tarjeta de crédito mientras realizaba algunos trámites en el banco.

La comediante afirmó que acudió a una sucursal de Banamex, ubicada en Plaza Vallarta, en el Estado de México para dar de alta su tarjeta ‘Priority’.

Fue en ese momento que le robaron la tarjeta y el NIP, por lo que los ladrones tuvieron acceso a su dinero.

“En menos de 5 minutos mientras estaba haciendo la cancelación de la tarjeta y el reporte, me llegó el primer cargo de 7 mil y tantos pesos de Oxxo”, dijo la actriz.

Agregó:

“Y así sucesivamente llegaron (otros cobros)… 2 de 10 (mil pesos) en menos de 5 minutos”.

"La Pelangocha" enojada reclamó al banco que los ladrones sean más eficientes para poder robar, que Banamex en cancelar la tarjeta.

¿Qué seguridad tenemos los cuentahabientes de Banamex? Porque, a parte de todo, me acaban de resolver que ellos no se hacen cargo porque metieron todas las compras de los rateros con mi NIP, ¿cómo no lo iban a tener (el NIP)? Si el muchacho estaba atrás de mí viendo cómo estaba yo tecleando el NIP”, mencionó en un video.