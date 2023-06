Mariazel muestra fuertes mensajes de odio y amenazas que recibió; ofrece consejo a sus fans

MÉXICO.- La conductora y actriz Mariazel se vio involucrada en una situación polémica que generó críticas y mensajes de odio. Utilizando su cuenta de Facebook, compartió un incidente reciente en el que fue el blanco de insultos y amenazas.

Mariazel expuso en dicha plataforma que recibió un mensaje cargado de odio dirigido hacia ella.

Este mensaje incluía insultos fuertes y amenazas. A pesar de lo impactante de esta situación, decidió no permitir que la afectara, ya que considera que no debe dejar que la opinión de alguien desconocido condicione su vida.



Mariazel dio a conocer a través de su cuenta de Facebook todos los mensajes de odio que recibió:

Hoy me desperté y lo primero que leí fue un mensaje horrible, lleno de odio hacia mí con frases como 'ojalá te mueras', 'me das asco', 'eres una estúpida', 'zorra', 'hipócrita', etc.", comenzó.



Luego continuó:

Tenía dos opciones: dejarme afectar por esas palabras tan crueles, quedarme pensando todo el día en eso, enojarme, ponerme triste y en el peor de los casos dudar de mi valor como mujer y como persona o seguir mi día como sin importar lo que leí y no permitir que alguien que evidentemente no me conoce pusiera en tela de juicio lo que valgo y lo que soy, me costó un poco de trabajo, pero elijo la segunda".

 

Mariazel aconseja a sus seguidores no dejarse intimidar ante campañas de odio

A modo de cierre, Mariazel le recomendó a sus seguidores no dejarse afectar por las críticas, difamaciones y cualquier otra manifestación de odio realizada por terceros:

Siempre habrá quienes quieran dañarnos, difamarnos y hacernos sentir menos, pero en nosotros está no dejarnos afectar por ello y seguir adelante sabiendo que, aunque no somos perfectos, intentamos cada día ser un poco mejor de lo que éramos ayer… Sé que tú también has sufrido de la crítica alguna vez o de qué te señalen y te juzguen sin conocimiento de causa… Te invito a que no les des ese poder a esas personas y que eso, al contrario, te haga más fuerte, más brillante, más resiliente y más valiente. ¡Hoy será un gran día para todos!", sentenció Mariazel.

