Mariana Torres tuvo Covid y no se dio cuenta por ser asintomática

TIJUANA, B.C.- La actriz Mariana Torres tuvo Covid19 y no se percató por ser asintomática, se dio cuenta hasta que se hizo exámen de anticuerpos.

Quien llevará el rol protagónico en la telenovela “Fuego ardiente” destacó darse cuenta de ello, luego de haber tenido contacto con Ariel Miramontes “Albertano”, quien dio positivo hace una semana aproximadamente.

“Afortunadamente sin ningún síntoma y bueno yo estuve en contacto con Albertano porque estuvimos grabando unas cosas para los premios TVYNovelas”, explicó la actriz en entrevista.

Recibió la alerta de la producción sobre el caso de su compañero, y procedió a hacerse la prueba, y cuál fue su sorpresa.

“Me salió que ya me dio y que tengo anticuerpos, no me di cuenta cuando me dio, afortunadamente no tuve ningún síntoma, y me siguen haciendo la prueba, porque dicen que te puede volver a dar, bueno es qué hay tanta información”, puntualizó.

Torres formará también parte de la obra “El último aliento” al lado de Stephanie Salas y bajo la producción de Silvia Pasquel.

“Yo estoy contando la vida de Sharon Tate, una gran promesa en el mundo del cine, asesinada con ocho meses de embarazo”, explicó la actriz en conferencia vía zoom.

Destacó estar contenta trabajar al lado de grandes actrices en esta puesta, y que haya sacado lo mejor de ella para este personaje empoderado.