Mariana Seoane y “El Güero” Castro podrían darse oportunidad en el amor

Ciudad de México.- Mariana Seoane y José Alberto Castro podrían estarse dando una oportunidad en el terreno amoroso, ya que según una publicación, la cantante y el productor llevan cuatro meses de relación.

Aunque hasta hace poco El Güero tenía un amorío con Mimi Morales, de acuerdo a una fuente cercana Castro reveló que a finales del año pasado la relación se enfrió, por lo que ahora el artista está emocionado con Mariana.

Lo que pasa es que ellos se conocen desde hace muchos años, no habían tenido la oportunidad de trabajar juntos, pero desde enero para acá, El Güero le comenzó a marcar a Mariana y estuvieron saliendo varias veces, incluso la invitó a que hiciera el casting para un personaje de su nueva telenovela que tentativamente se llama Tierra de esperanza, y con el pretexto de eso salían a cenar”

Contó la persona a la publicación.

¿Cuánto llevan juntos?

Respecto al tiempo que llevan saliendo, la fuente contó. “Él está muy emocionado con Mariana, llevan cerca de cuatro meses. El Güero siempre ha sido muy discreto y cuidadoso en ese aspecto, por eso también no se sabía mucho que andaba con Mimi desde hace tres años, y ahora no es la excepción”.

De la misma manera, la persona aseguró que por el momento la pareja busca irse despacio para saber si funciona su relación y después aparecer juntos públicamente.

“Cuando se quieren ver durante el día, él trata de que sea en su casa, y cuando salen a cenar, prefiere que sea en lugares que no sean tan concurridos, para que no los vean juntos por el momento. Quiere ir paso a paso para ver si funciona la relación y después ya dejarse ver públicamente como pareja y así evitar lo que pasó con Angelique Boyer, donde fue un caos, porque no se imaginó que se hiciera tanto revuelo con ese noviazgo”, explicó la fuente.

La reacción de Sofía

Al respecto de la reacción de Sofía Castro sobre este romance, la persona dijo: “Imagínate, anda muy contenta, porque se lleva muy bien con ella y hasta bromean juntas; son muy divertidas, ahora han tenido la oportunidad de convivir y se llevan muy bien”.

Finalmente, la persona manifestó que Mariana se encuentra más que feliz con esta relación amorosa. “Muy contenta, sobre todo porque después de todo lo que vivió con su problema de salud por el tumor […] Los dos están muy ilusionados de que esto funcione, porque tras muchos años de amistad, hasta ahora se vino a dar el flechazo y ahora simplemente quieren compartir una vida juntos”, concluyó.