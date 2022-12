Mariana Seoane tuvo un tumor que puso en riesgo sus cuerdas vocales

Ciudad de México.- Mariana Seoane se sinceró con sus seguidores y mostró por medio de un en vivo la cicatriz que tiene en el cuello tras la cirugía a la que se sometió en los últimos días.

Con una buena actitud, la artista reveló cómo lo pasó este año, cuando una enfermedad puso en riesgo sus cuerdas vocales.

Aquí me ven, ¿qué tal?, aquí está mi cicatriz… es mi primera aparición así live (en vivo) desde hace muchísimo tiempo… aprovecho este momento primero que nada para agradecerles tanto cariño, tanta buena vibra, todas las oraciones que hicieron por mí, por mi salud. La verdad estaba muy asustada, no fue fácil”

Expresó.

¿Qué enfermedad tenía?

Con respecto a su enfermedad, la artista detalló: “Me detectaron desde marzo que tenía un tumor de 3.3, de 3 centímetros, como del tamaño de una pelota de golf, aquí en mi tiroides, de lado izquierdo, y bueno, ya me operaron, ya aquí está mi cicatriz. Agradecida con Dios, con las manos del cirujano Héctor Aguirre, con todo el equipo del Hospital Ángeles del Pedregal, que estuvieron haciendo que todo esto saliera lo mejor posible”.

Posteriormente, Mariana reflexionó sobre su padecimiento y manifestó: “Creo que estas cosas tienen otro tipo de mensaje, me considero una persona espiritual, considero que esto tiene que ver con el chakra de la garganta, son cosas que me guardé, que no dije, y que bueno, con todo lo que ha pasado últimamente, fueron muchas cosas personales, se juntó todo y a la vez hubo como una limpieza alrededor de mí, de amistades y de muchas otras cosas”.

Finalmente, la intérprete destacó que se tomará todo el mes de diciembre para descansar y recargar pilas, debido a que por esta situación estuvo algunos meses en depresión, pero prometió volver a los escenarios con todo el ánimo a inicios del próximo año.