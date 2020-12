Mariana Seoane se aísla tras dar positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Mariana Seoane anunció que se aíslo tras dar positivo a Covid-19, sumándose a la lista de celebridades que se han contagiado del virus.

La cantante luego de confirmar a través de sus redes sociales que dio positivo al coronavirus, aseguró que su estado de salud es estable, pues hasta ahora se mantiene asintomático.

En un video que publicó en Instagram, la actriz y cantante relató que se enteró que tenía Covid-19 porque durante las grabaciones de un nuevo proyecto le están realizando pruebas de manera constante.

Les cuento que soy positiva al Covid, soy asintomática. Bendito sea Dios nos están haciendo pruebas todo el tiempo y, por eso, ya me aislaron y lo quiero compartir porque la gente que somos asintomáticos nos sentimos perfectos, anunció en sus historias de Instagram.

Mariana Seoane informó a sus seguidores que en estos momentos está viviendo en Florida, Estados Unidos, donde graba un nuevo proyecto con Telemundo.

“Ahorita estaré guardadita. Me siento muy bien. Cuento todo esto sobre todo para tomar conciencia, en verdad. No salgan sin el cubrebocas. ¡Qué difícil todo esto!, pero es verdad que lo tengo y no tengo síntomas”, comentó.

Para finalizar su video, la artista externó: “Por un lado, gracias a Dios no tengo síntomas, pero por el otro lado ahí está lo grave también de todo esto: la propagación, pues obviamente yo que estoy haciendo un proyecto, pues gracias a Dios puedo checarme”.