Mariana Seoane defiende a su novio tras ser implicado en balacera

Ciudad de México.- La cantante Mariana Seoane fue cuestionada respecto al supuesto encuentro en un restaurante con el actor Alexis Ayala, Cinthia Aparicio y su pareja Gibrán Jiménez, mismo que terminó siendo implicado en una riña que terminó en balacera.

Aunque dicha información se dio a finales del año pasado, Seoane finalmente habló sobre el tema y esclareció la situación remarcando que su pareja tiene derecho a privacidad debido a que no es parte del medio artístico.

Mi novio no es una figura pública, mi novio es un abogado y tiene gente que lo cuida de toda la vida, ni siquiera estaba y la realidad de las cosas es que se dicen tantas cosas, o sea, inventan más de lo que es, entonces dije ‘¿para qué le doy importancia a una nota?’”

Dijo en primera instancia la artista durante la entrevista brindada al programa ‘Venga la Alegría’.

No pasó a mayores

De igual forma, Mariana remarcó que el incidente no pasó a mayores, y corroboró que la vida de Gibrán no debía ser de interés general. “Primero que nada, yo soy la pública, no iba ahí, si hubiese ido, claro que hubiera aclarado para que la gente se tranquilizara, pero no iba ahí, y además no hubo ningún herido, no pasó absolutamente nada, más que nada, fueron balazos al aire”.

Como se recordará, a mediados del mes de diciembre el periodista Carlos Jiménez informó que el novio de Seoane comenzó una discusión con un ciudadano inglés, y tras un intercambio de insultos, los elementos de seguridad de ambos intervinieron y comenzaron un enfrentamiento armado en el famoso parque Lincoln de la Ciudad de México.

Por ahora no se tienen más detalles del incidente que protagonizó Gibrán Jiménez, con quien Mariana Seoane lleva poco más de tres años en una inestable relación.