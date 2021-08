Mariana Seoane asevera que se le manifiesta espíritu de Juan Gabriel

Ciudad de México.- Mariana Seoane reveló que el espíritu de su amigo y colega Juan Gabriel se le manifiesta, a escasos días de conmemorarse el quinto aniversario luctuoso del cantautor mexicano.

“Me pasa como esta sensación de que lo extraño siempre todo el tiempo y es como que será una fecha cuando se fue, pero prefiero más bien recordarlo todo el tiempo en todo momento, que así lo hago, y las incidencias que son así”, dijo durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

La cantante y actriz asegura que su relación con el intérprete de “Querida” era tan fuerte que, aunque el artista partió de este mundo hace algunos años, él sigue comunicándose con ella.

Se manifiesta de distintas maneras

“Siempre se manifiesta… de muchas formas, no sé cómo explicarte, por ejemplo, puedo poner temas de él y de pronto esas cosas que a lo mejor tu dices ‘¡qué estupidez!’, hay gente que piensa eso, pero ni modo, a mi no me importa, de pronto un colibrí o de pronto algo que yo sé, es como… son cosas que tú sabes y aparte, ustedes con seres queridos que se les han ido, siempre hay manifestaciones de los seres queridos”, contó.

Cambiando radicalmente de tema, Seoane salió en defensa de su amigo José Manuel Figueroa, que es acusado de violencia por su expareja sentimental.

Me preguntas por un amigo, ¿qué crees que te voy a contestar?... la verdad es que nunca he conocido esa parte de él, no podría opinar, tampoco te podría decir, que sean… ¡A ver!... yo lo que creo es que es un buen hombre, que tiene un temperamento fuerte, como yo lo puedo tener, y que muchas veces, pueden decir una agresión a que te enojes, y patalees, o seas como fuerte en tu energía. Honestamente siempre en las historias de pareja es muy difícil opinar, y él es mi amigo y lo que yo he conocido de él es un señor

Finalmente, Mariana Seoane aseguró que ella jamás permitirá la violencia en su vida. “Sería difícil que me pasara y si también me pasa es también como una alerta de que esta persona puede ser una persona agresiva de otra forma más adelante… (le cortaría) esos que tú ya sabes”.