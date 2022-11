Mariana Seoane agradece muestras de cariño tras operación que le impedía hablar

Ciudad de México.- Mariana Seoane preocupó a sus seguidores después de haber compartido fotografías desde una camilla del hospital.

La artista fue hospitalizada por un problema de salud que requería de una intervención quirúrgica, por lo que al salir del quirófano reapareció para agradecer el apoyo.

Afortunadamente, Mariana retomó sus redes sociales 24 horas después para demostrar que había recuperado la voz y expresó con conmoción.

Gracias por tantas muestras de cariño, me siento súper feliz, agradecida, primero con Dios, claro que sí, pero con las manos que hicieron esto posible también, toda la gente que estaba aquí atendiéndome, a toda mi familia, a mi ejercito de amor, a ustedes, que me han mandado sus mejores deseos, a todos mis colegas, que me siento tan apapachada, tan querida, les agradezco mucho que se hayan hecho presentes”