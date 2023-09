Mariana Seoane afirma haber conocido a Dios, con Pedro Damián como testigo

CIUDAD DE MEXICO. – En una reciente entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube, la talentosa actriz y cantante Mariana Seoane sorprendió a sus seguidores al compartir aspectos íntimos de su vida personal y profesional que nunca antes había revelado. Durante la conversación, Seoane también compartió algunos detalles fascinantes que arrojaron luz sobre su pasado y su relación con Pedro Damián.



Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Mariana Seoane habló sobre su romance con Pedro Damián, destacando que fue una relación hermosa que valora tanto como sus otras experiencias amorosas.



Seoane describió esta relación como algo muy especial y significativo en su vida, a pesar de las diferencias de edad que sus padres no veían con buenos ojos.



La actriz compartió una anécdota conmovedora que nunca antes había revelado públicamente. Mientras reflexionaba sobre un atardecer a la edad de 21 años junto a Pedro Damián, Mariana Seoane vivió una experiencia fuera de lo común.



Según sus propias palabras, durante ese momento, "me fundí con el sol" y sintió una conexión espiritual profunda que la llevó a experimentar una especie de encuentro con lo divino.



“Estaba viendo el atardecer con él y me fundí con el sol, pero no me preguntes, estuve con Dios, no tiene cuerpo, es una energía. Empecé a llorar, él estaba al lado mío, se separó”.