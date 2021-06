Mariana Rodríguez se burla del inglés de Samuel García

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariana Rodríguez ya está preparándose para fungir como la Primera Dama, luego de que su esposo Samuel García se convirtiera en gobernador electo de Nuevo León.

A través de sus redes sociales, la influencer mostró un poco de lo que fue su primera reunión diplomática con el Embajador de México en Estados Unidos.

En otra foto, se le ve sentada junto a su esposo en la Embajada de Estados Unidos.

Por medio de sus historias de Instagram, Mariana publicó un video en el que se oye a su esposo hablar en inglés. Sin embargo, la sorpresa fue que su pronunciación no fue buena ni tampoco tuvo buena dicción.

Yes, indeed, of course… The visit it´s gonna be in english, in british accent, which is better than yours”, se puede escuchar decir a Samuel García.