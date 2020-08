Mariana Rodríguez revela tener Covid-19; Samuel García duerme en otro cuarto

MONTERREY.- Pese a los cuidados exhaustivos que dijo haber tomado, la influencer regiomontana Mariana Rodríguez compartió que dio positivo a Covid-19.

A través de sus historias de Instagram, la pareja del senador Samuel García, indicó que "tenía una mala noticia".

Me llegó hoy el correo con mi resultado de la prueba y salí positiva de coronavirus", relató.

Rodríguez dijo que ha estado aislada y que tuvo síntomas como gripa, y pérdida del sentido del gusto y el olfato.

"Me he sentido muy bien, nada más me dio como gripa", siguió contando.

También añadió que debido a ello, su esposo duerme en otro cuarto y también estará en cuarentena para evitar contagios y decidieron no ir al aniversario de los padres de García.

" Nos íbamos hoy con mis suegros a Monterreal porque cumplen aniversario, por cierto muchas felicidades a mis suegros, pero pues no pudimos ir porque me llegó el resultado hoy".

Adelantó que festejará su cumpleaños Covid, pero que a pesar de eso asegura que será una "encerrada bien divertida".

"Espero sus felicitaciones, que me entretengan aquí y todo, 25 años encerrada".

Por último dio algunos consejos y dijo que sus únicas salidas eran al super mercado.

"Traten de no salir si no necesitan, y aunque salgan al súper, cosas necesarias, cuídense mucho, desinféctense siempre, no se toquen la cara. Yo trataba de hacer todo eso y aún así me dio".

La semana pasada Mariana Rodríguez acompañó a Samuel García a repartir despensas en una pandemia que ha resultado intensa para ambos.

Y es que García recientemente fue atacado a piedras dentro de un auto al intentar "cerrar simbólicamente" la Refinería de Cadereyta por señalar que "contamina mucho".

Juntos, también atravesaron una polémica sobre la venta de cubrebocas exclusivos de uso médico y algunos artículos que habían promocionado en una página que más tarde fue eliminada.