Mariana Ochoa cancela entrevista tras quebrarse un dedo de su mano

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del pasado lunes Mariana Ochoa realizaría un en vivo junto a Juliana Rodrigues, cita que terminó por cancelar debido a que sufrió un pequeño accidente. Al parecer se fracturó uno de sus dedos.

La famosa recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un video en el que se disculpaba con sus seguidores por no poder realizar el en vivo que tenía planeado.

‘’Mis capullitos sé que les habíamos prometido Juliana y yo un blog en vivo el día de hoy, no saben lo que me pasó, me martillé el dedo vean parece que me puse tinta, este no va a ser el blog con Juliana mas bien me estoy conectando para disculparme porque viene el doctor para acá, hasta las lágrimas se me salieron, parece que está fracturado’’, comentó.

No obstante, la famosa reprogramó la entrevista para el próximo lunes a las 20:00 hrs.

En cuanto a su dedo, agregó que no podía apoyarlo, además lo comparó con el dedo de su otra mano para que sus seguidores notaran la diferencia.