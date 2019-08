Mariana Garza asegura que no se lleva con Paulina Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariana Garza estuvo de invitada en el programa de Adela Micha ‘’La Saga’’ en el que habló sobre varios aspectos de su vida.

Y como era de esperarse, salió el tema de la banda ‘‘Timbiriche’’, en la cual compartió escenario con Paulina Rubio por muchos años, por lo que Adela le cuestionó su relación con ella.

‘‘No, no me llevo. Y pin%& punto, ¿cuál es la cosa?... No me ca$%, de verdad, no. Pero no me llevo.

Porque efectivamente no coincidimos en casi nada. Coincidimos en muchos años de vida y en un grupo, pero hasta ahí", señaló la cantante.

Paulina y Mariana fueron una de las fundadoras del exitoso grupo ‘Timbiriche’, En 1998 participaron en el reencuentro de la agrupación, pero desde entonces, no han vuelto a coincidir.

Cabe señalar que aunque no se lleven, Mariana asegura que la carrera de Paulina es admirable.

"Admiro profundamente su trabajo, créanme que sé perfectamente bien cuáles son las grandes fortalezas que ella tiene. Es una mujer de trabajo, y por supuesto que reconozco la gran carrera que tiene", añadió.

En cuanto a Thalía, asegura que es todo lo contrario y no dudó en adular a la interprete de ‘‘A quien le importa’’.

"La adoro, es una genio, me encanta esa mujer", se desvivió en halagos sobre Thalía.

Volviendo al tema de Paulina Rubio, asegura que simplemente eso suele pasar incluso hasta en familias, pero no quiere decir que exista un problema.

"Simplemente no nos frecuentamos, no somos amigas, y ¿por qué voy a inventarme que es mi amiga, para que algunas personas me aprueben?".