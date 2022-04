Mariana Echeverría se desnuda con mensaje de aceptación

Ciudad de México.- La conductora Mariana Echeverría, integrante de ''Me caigo de risa'' por lo que cuenta con muchos seguidores en sus redes sociales.

Después de protagonizar distintas polémicas en relación a las diferencias que tuvo en su matrimonio, además de un posible embarazo, la presentadora causó revuelvo entre sus seguidores al publicar una fotografía en topples acompañada de un mensaje de empoderamiento hacia la mujer y su aspecto físico.

Mensaje de aceptación

El día de hoy me atrevo a subir esta foto de mi cuerpo tal y cómo está; sí con pancita, sí con gordito, sí con mis senos caídos, sí con cicatrices, porque siento que es necesario quitar los estereotipos de nuestras vidas... sabemos que ninguna es perfecta, todas somos lindas en la manera que elegimos ser, no necesitamos tener el mejor cuerpo para sentirnos bien, aprendamos a querernos tal y como somos porque al final nuestro cuerpo es el que nos va a mantener de pie, el que va alimentar a nuestros bebés, el que les da vida, el que nos permite trabajar'''

Asimismo, Echeverría remarcó que no se debe tomar nada de manera personal con respecto a los señalamientos en contra. “No te preocupes si alguien viene y te critica eso va a pasar siempre, sé que es difícil ignorarlo, pero inténtalo. Intenta no darle importancia, si tú sabes quién eres y lo que vales, no importa lo que digan los demás, sus opiniones no te definen como persona”.

No obstante, la conductora recalcó que esto no quiere decir que la salud no es importante. “Y con esto NO me refiero a que se conformen que no hagan ejercicio, coman mal y así, al revés, SIEMPRE busca la mejor versión de ti, dentro de tus posibilidades, a tu alcance, tiempo y dinero, porque tampoco estoy en contra de las operaciones, quien quiera pueda y se sienta bien, adelante (algún día yo lo haré ajajaja).

Finalmente, Mariana invitó a todos a cuidar, amar y respetar su vida. “Tu cuerpo es tu hogar así que necesita ser respetado y amado arriba los cuerpos perfectamente imperfectos. #mujerreal”.