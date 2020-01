Mariana Echeverría quiere convertirse en mamá este 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de finalizar temporada con "Me caigo de risa" el año pasado, para este 2020 el próximo proyecto de Mariana Echeverría podría ser el de convertirse en mamá.

La conductora compartió que por ahora tiene mucho trabajo en redes sociales pero de no regresar con "Me caigo…" ya tiene planes de embarazarse. Además le gustaría tener un niño pues en su casa la mayoría son mujeres.

"Creo que me quieren embarazar, entonces si no mi próximo proyecto va a ser ama de casa pero por lo pronto a darle al trabajo", señaló durante la grabación de un episodio de "Miembros al aire" donde estará como invitada.

Echeverría se casó el año pasado con el futbolista Óscar Jiménez, integrante del América, y explicó que el embarazo podría llegar antes de su luna de miel planeada para mayo y donde esperan visitar Grecia, Turquía e Italia.

"Si llega antes la criatura del Señor bienvenida será", dijo.

Para la también actriz, el programa nocturno de Televisa, donde compartió cámaras con conductores como Faisy, se trata del proyecto de su vida y explica que en sus redes sociales el público le pide más episodios.

"Creo que tiene mucho para dar. Es un programa que no incita a la violencia, que no tiene odio, no tiene quién gana o quién pierde, es pura diversión y risa en familia", señaló.

"Ojalá y haya más programas, si no es "Me caigo..." que haya más programas de eso".

Entre risas aseguró que si se embaraza aún así se subirá al escenario inclinado del show de comedia, eso sí, con mucho cuidado.