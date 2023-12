Mariana Echeverría no descarta adoptar tras pérdida de su bebé

Ciudad de México.- La presentadora Mariana Echeverría y el futbolista Óscar Jiménez, pasaron por un momento difícil al perder a su bebé uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Mariana anunció la triste noticia del fallecimiento del bebé y a pesar del dolor, dedicó un emotivo mensaje.

"Dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti", se leyó entonces.

Ahora, en una reciente entrevista con medios de comunicación, la famosa explicó cómo ha vivido su proceso de duelo a unas semanas de concluir el año.

"Los planes de Dios son perfectos. Él sabe por qué hace las cosas. La llevo bien, tengo el apoyo de mi esposo, tengo un hijo adorado. Tengo la fortuna de ser madre que es lo que quería", comenzó diciendo.

En el video retomado por "De primera mano", Echeverría también dijo que congelar sus óvulos, para en un futuro volver a tener otro hijo, no sería posible debido a que supera la edad que se requiere para someterse a dicho tratamiento.

"Yo ya estoy en otro proceso mucho más avanzado por mi edad y por la situación que he tenido. Entonces ya tengo otros planes", agregó. Además, confesó abiertamente que la adopción está en consideración "Sí, voy a intentarlo y ya si Dios me dice 'Ya no, hasta aquí llegaste', hasta ahí me quedo".

Aunque reconoce que el proceso de adopción podría ser complicado por desconocer el historial psicológico del niño, dejó claro que no consideraría la gestación subrogada: "Tampoco arriesgaría a una madre a tener un hijo y luego quitárselo. No lo haría porque el vínculo de la madre e hijo es extraordinario", concluyó.