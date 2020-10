Mariana Echeverría habla del tormento que vive por dar a luz mediante una cesárea

MÉXICO.- Mariana Echeverría dio a luz el pasado 15 de octubre, junto a su esposo Óscar Jiménez, y ahora ha dado a conocer lo difícil que puede ser someterse a una cesárea.

La conductora de ‘Me caigo de Risa’ recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores su experiencia y las primeras dificultades a las que se está enfrentando en el postparto.

Mariana Echeverría se encuentra muy feliz pic.twitter.com/QwPnNj2fhY — Saul GC (@SaulGC10694257) October 18, 2020

“Ya hoy nos dieron de alta del hospital. Oigan, nadie me avisó que una cesárea era tan pesada ¿por qué me dijo?”, comentó par después agregar que no hay mejor remedio para sus males que su bebé. “Pero bueno todo se quita con ver a mi hijo”.

Cabe recordar que, el jueves pasado, la presentadora anunció el nacimiento de su hijo y horas más tarde su pequeño debutó en Instagram con su propia cuenta oficial en la que hasta el momento cuenta con más de cien mil seguidores con tan solo cuatro publicaciones.