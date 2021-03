Mariana "Barby" Juárez prefiere pelear en el ring y no en la política

La boxeadora Mariana ‘Barby’ Juárez prefirió enfocarse totalmente en su entrenamiento para una pelea de revancha que continuar en la contienda política.

Juárez militaba en las filas del partido Redes Sociales Progresistas, donde también los luchadores Blue Demon, Carístico y Tinieblas buscan la candidatura por varias alcaldías.

Para María Anastasia Trejo, como es su nombre real, seguir con este proyecto requería de más inversión de tiempo, que por ahora no tiene.

"Me invitaron a participar, pero la verdad yo creo que eso es una gran responsabilidad por eso es por eso que no acepté, porque creo que era necesario pelear al aceptar una campaña y es un puesto con bastante seriedad, que debes comprometerte al 100 por ciento y yo no podría hacerlo, por eso di las gracias", contó Juárez en entrevista.

Durante algunos meses apoyó con videos para la propaganda política del partido presidido por Pedro Pablo de Antuño Padilla, como embajadora del deporte. Desde su punto de vista es importante que se fomente el deporte en cada colonia de la Ciudad de México para con ello ayudar a reducir la delincuencia.

"Cuando yo comencé mi gimnasio para mujeres vi que había más mujeres en el boxeo y yo creo que es importante apoyar el deporte porque si inviertes en el deporte ahorrías en comprar unas 10 mil patrullas".

Por ahora se prepara para su pelea de revancha contra la mexicana Yulihan "Cobrita" Luna y no sabe quién va a cubrir el puesto que le ofrecieron como diputada, pero espera que el partido se preocupe por promover el deporte abriendo espacios para que los ciudadanos se ejerciten y proponiendo políticas públicas que inviten a las personas a ocuparse de su salud.

En su caso fue su padre el responsable de inducirla al entrenamiento y un deportivo cerca de su casa lo que la ayudó a comenzar primero en el fútbol y el atletismo. Asegura que no tuvo ningún problema con la organización política y en el futuro no descarta la posibilidad de intentar entrar a la política de nuevo.

"Ahora estoy más en el deporte y me gustaría ser comentarista de boxeo, pero nunca digas nunca, si lo llegase a hacer tendría que prepararme mucho, no podría aventarme nada más así", afirmó.

Además de sus entrenamientos, actualmente participa en el programa de Facebook "Más perras", junto a Cecilia Galiano.

"Hablamos de temas que son importantes y que yo creo que las familias de cada colonia viven, la idea es que salgan de dudas o compartan con nosotras nuestras diferentes maneras de pensar".