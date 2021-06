Mariah Carey reacciona a la demanda por difamación que le puso su hermano

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariah Carey se defiende de la demanda que le puso su hermano Morgan Carey, por presunta difamación, luego de que mencionara en su libro autobiográfico que el hombre fue violento cuando eran adolescentes y golpeó a su padre.

En septiembre de 2020, Mariah Carey lanzó a la venta su libro “The Meaning of Mariah Carey”, donde hace varias situaciones familiares, delicadas, por las que supuestamente tuvo que pasar y que hoy en día la han formado como persona.

Una de ellas fue la violencia que dijo haber experimentado con su hermano mayor, Morgan Carey, a quien describió como una persona violenta a la cual la tuvieron que internar en un reformatorio por su mal comportamiento.

La cantante detalló que Morgan se comportaba de manera violenta, tanto física como verbalmente, y en una ocasión golpeó a su propio padre, ya que tiene un carácter errático y conflictivo.

A causa de ello y otras situaciones que también mencionó en su libro y que involucran a otros miembros de la familia, Carey habría vivido una infancia en medio de la violencia.



MORGAN DEMANDA A SU HERMANA POR DIFAMACIÓN

Ante la información que la intérprete de “I’ll Be There” reveló en su obra literaria, Morgan, de 61 años de edad, demandó su hermana ante un tribunal por difamación, alegando que lo que lo acusa su hermana es falso y exige una indemnización económica, además de recuperar su honor y dignidad.

Pero, de acuerdo a The New York Post, los abogados de Mariah habrían facilitado a un juez de Nueva York nueva argumentación legal, en la que se asegura que al exponer su testimonio no es con el fin de dañar a su familiar, sino de ser un ejemplo para la sociedad.

Mariah alega que es una figura pública y su forma de haber salido adelante, a pesar de lo que vivió durante la infancia, es un testimonio de utilidad para muchos de sus seguidores que han pasado por lo mismo y demostrarles que se puede triunfar a pesar de la adversidad.

Agregó que su historia es alentadora y de superación personal, y su público la tenía que conocer.



TAMBIÉN FUE DEMANDADA POR SU HERMANA

La demanda de Morgan no es la única que recibe Mariah Carey, luego de publicar “The Meaning of Mariah Carey”, ya que antes de esto, la cantante fue demandada, también, por su hermana mayor, Alison, a quien señaló de haberla puesto en peligro cuando era niña.

Una publicación de PageSix realizada a principios de febrero, aseguró que Alison demandó a Mariah porque en su libro asegura que ella la había drogado cuando la estrella del pop tenía 12 años de dad y su hermana, 20.

Supuestamente Alison la drogó con Valium y posteriormente permitió que se subiera a un vehículo con el novio de su hermana, quien portaba un arma de fuego.

Otro de los señalamientos fue que Alison le echó una taza de té caliente encima y no habría sido de manera accidental.

Tanto l demanda de Alison como de Morgan en contra de Mariah, su hermana, siguen en curso. Ambos piden indemnización económica, según los informes de los medios estadounidenses.