Mariah Carey lanza nuevo video de ‘‘All I Want For Christman Is You’’

Mariah Carey se ha adelantado a la navidad y le ha dado a sus fanáticos un gran regalo, la cantante lanzó un video para su éxito número 1 Billboard Hot 100 "All I Want For Christmas Is You".

La "Edición de Make My Wish Come True" de la presentación visual presenta a las gemelas de Carey, Monroe y marroquí, de ocho años, así como a la estrella mixta Mykal-Michelle Harris.

El clip comienza cuando Harris ve a Mariah en un cuadro navideño, adornada con un traje rojo de Santa que se abraza a la curva junto a unos osos de peluche y cascanueces en una exhibición de grandes almacenes, con el verdadero Santa dando vida a la escena gracias a un poco de magia navideña. Una puerta secreta la conduce a un paraíso invernal, donde Carey canta su éxito icónico junto con una tropa de elfos sexys.

La acción luego se traslada a un escenario sonoro donde docenas de elfos ponen una rutina de baile al estilo Busby Berkeley con bastones de caramelo y piruletas de gran tamaño antes de que los gemelos y Harris saquen el Woah y el Shoot frente a una mansión congelada.

Después de 25 años de corazones cálidos, "All I Want" finalmente alcanzó el número 1 en el Hot 100 esta semana.