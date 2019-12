Mariah Carey fue demandada por su ex niñera por esta razón

LOS ÁNGELES.-Mariah Carey está siendo demandada por una ex niñera que afirma que sufre de angustia emocional después de que la cantante la despidió hace más de un año.

Una mujer llamada Maria Burgues presentó el lunes la demanda contra la cantante de "All I Want for Christmas is You" en la corte de Los Ángeles, alegando que Carey no le pagó en numerosas ocasiones, además de que otros miembros de su equipo la trataron mal.

En los documentos judiciales obtenidos por Variety, Burgues acusa a Carey de no pagarle el viaje "obligado" mientras Carey estaba de gira con sus dos hijos, Marruecos y Monroe.

Carey dio un regalo especial de Navidad a sus fanáticos el lunes, presentando un nuevo video de su éxito navideño All I Want For Christmas Is You.

La canción, que celebró su 25 aniversario este año, finalmente tomó el puesto #1 en las listas de singles Billboard Hot 100 por primera vez.

Esto marca su decimonoveno éxito n.°1, el segundo mayor número de artistas de todos los tiempos, justo detrás de The Beatles con 20 éxitos n.°1.