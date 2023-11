Mariah Carey confirma estar trabajando en nueva música: ¿Nuevo éxito navideño?

LOS ÁNGELES.- Mariah Carey es considerada por muchos como la indiscutible 'Reina de la Navidad' gracias a que su legendaria canción "All I Want for Christmas is You" siempre regresa a las listas más importantes de la música durante los últimos dos meses del año.

Sin embargo, todo parece indicar que la intérprete de "Emotions" ha decidido crear más material discográfico para que las nuevas generaciones la identifiquen más allá de su villancico navideño.

En entrevista con Good Morning America, la cantante estaunidense sorprendió al público con la noticia de que podría haber nueva música muy pronto.

He estado trabajando las últimas 3 o 4 semanas simplemente escribiendo nuevas canciones. Ayer estábamos en el estudio trabajando en algo con un coro, trabajando en una nueva canción. Así que es emocionante", detalló.

Hasta el momento, se desconoce una posible fecha de lanzamiento o si la canción será de temática navideña o del género R&B/Pop, el cual ha sido el sonido predilecto de Carey a lo largo de su carrera.