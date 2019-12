Mariah Carey celebra haber llegado a su meta

Mariah Carey lo vuelve a lograr, "All I Want For Christmas Is You" es la canción número 1 en Estados Unidos por primera vez en sus 25 años de historia, encabezando la lista de canciones de Rolling Stone y el Billboard Hot 100 esta semana.

Es el período de tiempo más largo que una canción ha tardado en alcanzar el número 1 por parte de Billboard.

Cuando "All I Want" se lanzó originalmente en 1994, ni siquiera era elegible para el Hot 100 de la revista porque no estaba disponible comercialmente como single físico en ese momento, aunque llegó al número 6 en el Hot AC formato y al n. ° 12 en términos generales. Después de que finalmente se consideró elegible para el Hot 100 después de muchos años, alcanzó su punto máximo la última temporada navideña en el n. ° 3.

"All I Want For Christmas Is You" ha ocupado el puesto número 1 en Amazon Music desde el 25 de noviembre. El sencillo se acerca constantemente a mil millones de transmisiones en todo el mundo.

La a menudo proclamada Reina de la Navidad tuiteó sobre las buenas noticias.

"Lo hicimos", escribió la cinco veces ganadora del Grammy.

Originalmente lanzado en el álbum "Merry Christmas" de Mariah Carey el 1 de noviembre de 1994, el sencillo recibió una certificación de platino seis veces de la RIAA.

La semana pasada, Amazon Music lanzó un mini documental titulado "Mariah Carey Is Christmas: The Story of‘ All I Want for Christmas Is You "para el 25 aniversario del single.