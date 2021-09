María Levy tras sufrir trastornos alimenticios, ahora da consejos para lucir bien en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- María Levy se ha destacado en sus redes sociales sobre subir contenido “body positive” en donde les enseña a sus más de 389,000 seguidores en Instagram cómo amar su cuerpo tal y como es.

La joven ionfluencer nieta de Talina Fernández confesó en sus redes sociales que antes solía tener problemas de autoestima y que desde pequeña le afectaban sus marcas y estrías.

Hace unos días la hija de la desaparecida Mariana Levy subió a redes sociales un video donde explica a sus seguidores cómotomarse imágenes frente al espejo y lucir un perfecto “thigh gap”.

El contenido en redes sociales

"Mucho del contenido que vemos en redes está súper cuidado. Hay miles de maneras con los estándares aprobados y preestablecidos de 'belleza'", comentó la joven influencer en su descripción de video.

“Pliiiiis, no te compares, cuestiona lo que observas y lo que te imponen, y cuida mucho el contenido que consumes. no dejes que UNA foto te haga sentir mal sobre ti. Tienes una gran historia y un gran camino recorrido. Tu aspecto físico no determina tu valor” finalizó.

María ha sido muy abierta con sus pasados problemas alimenticios, especialmente en Tik Tok en donde tiene una serie de historias en donde muestra una foto de su adolescencia y cuenta la historia detrás de esta.

En peligro de muerte a causa de pastillas para adelgazar

Hace unas semanas, María confesó a través de un video en Tik Tok (que ya fue dado de baja de la plataforma” que estuvo al borde de la muerte por una sobredosis de pastillas para adelgazar.

Uno de sus seguidores le preguntó a la influencer: “¿Qué es lo más extremo y peligroso que llegaste a hacer para verte flaca?”. Es ahí donde María comienza su relato: “A los 18 años me fui de viaje a Cancún con todos mis amigos para celebrar y obviamente me tenía que ver al cien”.

Con una fotografía de ella luciendo un bikini morado de fondo, la influencer continuó con su relato: “Si la ves dices ‘Está bien, hace ejercicio, come saludable’. La realidad es que no estaba comiendo y estaba tomando unas pastillas que son para bajar de peso que son horribles”.

Pero lo peor estaba por venir, pues a los tres días, comenzó su pesadilla. “Al tercer día me dio una sobredosis. Acabé en el hospital, a punto de morirme”. recordó.

María Levy sufrió trastornos alimenticios

Finalmente, añadió: “Neta hoy lo pienso y no vale la pena. De verdad, no vale la pena. Nada vale sacrificar tu salud. Somos mucho más que nuestro cuerpo y nuestro aspecto físico. Este cuerpo es nuestra casa y lo tenemos que cuidar, honrar y proteger”.

Además, aseguró que el problema viene de años atrás y la pelea con su cuerpo es mucho más fuerte de lo que ella ha contado.

“Claramente no sabían que yo estaba sufriendo de un trastorno alimenticio. Comía una lata de atún al día, hacía Bikram Yoga 45 grados durante 90 minutos y una hora de clase de box. Tomaba laxantes después de cada comida y comía muy poco o no comía y me la vivía ahogada” relató Levy en uno de sus Tik Toks. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de maría (@marialevyy)

“Tenía una ansiedad que me comía por dentro, tenía 14 años y no dejaba de fumar, tomaba a escondidas y de pronto esta fue como la solución a mis problemas: ‘Si subo una foto en traje de baño en donde me veo perfecta y flaca, entonces voy a tener atención y amor’

“De verdad me siento mejor que nunca, en cuanto a mí, en mi relación conmigo… Y una de las claves en este camino, fue filtrar muchísimo el contenido que consumo en redes, o sea, estamos expuestos 24/7”, comentó la influencer para una entrevista con Ventaneando.