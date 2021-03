María Levy: "Estoy aprendiendo a comer antojos sin sentirme mal"

CIUDAD DE MÉXICO.- María Levy ha sabido convertirse en influencer gracias a su particular forma de pensar; y es que la joven hace un tiempo sorprendió en redes sociales al abrir su Only Fans donde compartía fotografías relacionadas con una forma estética de ver el cuerpo sin ropa, pero no todo es sensualidad en la vida de la joven.

La hija de Mariana Levy llamó la atención recientemente, cuando compartió una foto completamente desnuda en donde se puede ver la silueta de sus senos, las costillas y en general una composición estética que hace lucir su cuerpo completamente sensual durante una sesión de fotos.

Pero María Levy no se quedó con la parte sexy de estas imágenes, también se detuvo a compartir con sus seguidores que esta búsqueda por la perfección le ha salido muy caro, al grado que experimentó problemas alimentarios después de percatarse de algunos detalles que no le gustaban de su cuerpo.

Desde ese momento, pese a poseer un cuerpo envidiable, la joven se ha sumado al movimiento “body positive” para compartir a sus poco más de 300 mil seguidores que es posible amarse pese a los complejos o los “desperfectos” que una persona podría llegar a tener.

La hija de Mariana Levy compartió una imagen en la que se le puede ver frente al espejo en ropa interior y una playera blanca, en ellas, en la primera se puede ver cómo tiene una silueta tonificada, pero todo es efecto de la pose. Mientras que en la comparación se ve una figura relajada y un poco inflamada en el vientre.

"No ma, el esfuerzo que hice en la foto derecha para meter la pancita. Estoy un poqui hinchada por el fin y está bien, soy humana, estoy aprendiendo a comer antojos sin sentirme mal, a darme chance, a consentirme y apapacharme", reflexionó sobre la imagen que subió a Instagram Stories.

Esta no ha sido la única ocasión en la que toca el tema de su físico, con anterioridad habló sobre los 10 años durante los que sufrió un trastorno alimentario y posteriormente declaró la inseguridad que le causaba ver su cuerpo con celulitis; sin embargo, está aprendiendo a amarse tal y como es.